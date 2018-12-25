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    25-12-2018

						
Anton Çehov Öyküleri Sahnede

						

							
							

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Oğulcan Polat’ın çevirdiği Anton Çehov öyküleri, Nuri Nalbantoğlu yönetiminde tiyatro oyunu olarak sahneleniyor. Tiyatro Park’tan Barbaros Ergün, Peral Filiz, Koray Alpay, Özge Onur ve Serhat Behramoğlu’nun yer aldığı oyun 28 Aralık Cuma 20.00’da, İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde. 
 
Sahnelenecek oyunların konuları:
 
Evlilik teklifi
 
Yalnızlıktan kurtulmak isteyen Lomof evlenmeye karar verir, en uygun aday ise Çubukof’un kızı Natalya’dır. Ancak evlilik teklifi herkesin düşündüğünden çok daha karmaşık ve zor olacaktır.
 
 
 
Ayı
 
Genç yaşta dul kalmış Bayan Popov’un evine davetsiz bir alacaklı gelir. Yas tutan kadın ve ısrarla parasını isteyen adam arasında bir mücadele başlar. Onları kimsenin aklına gelmeyen bir son bekliyordur.
 
 
 
Tütünün Zararları
 
Anton Çehov’un bir monolog olan “Tütünün Zararları” adlı oyununda, hafif sıkıntılı fakat aynı zamanda komik bir ruh hali içerisinde olan Iwan Iwanowitch Nuchin isimli adam, tütünün zararları hakkında bir konuşma gerçekleştirecektir çünkü eşi, bu konuda konuşma yapması için ona emir vermiştir. Bay Nuchin, şahsen tütün tüketmektedir ve konuşma esnasında, konuşmanın ana fikrinden bolca sapmaktadır. Seyircilere konuşması boyunca konudan konuya atlayarak, trajikomik bir şekilde hayatından, ilişkilerinden bahseder.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Edebi türler arasındaki tartışmaları her zaman büyük bir keyifle izlemişimdir. Bu tartışmalar arasında kuşkusuz, hangi türün daha eski olduğuna dair tartışma, yazarları, şairleri ikiye böler. Şairler, şiirin en eski edebi tür olduğu iddiasındadırlar. Hikâyeciler ise insanın “tahkiye” etme ihtiyacından dolayı hikâye türünü ilk insana kadar dayandırırlar.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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