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    05-03-2019

						
Ara Güler’in arşivinden… 

						

							
							

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Doğuş Grubu'nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği en büyük projelerinden biri olan ve 2016’da Ara Güler'le yaptığı işbirliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi, usta sanatçının arşivinde çok önemli bir yere sahip olan Aphrodisias'ın fotoğraf ve belgelerini gün yüzüne çıkarıyor. Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olma özelliğini de taşıyan Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisi 'Aphrodisias', kapılarını sanatseverlere açtı. 'Aphrodisias' sergisinin ana gövdesini, Ara Güler tarafından fotoğraflanan, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Liste'sine girmiş olan Geyre Köyü ve civarında çekmiş olduğu fotoğraflar oluşturuyor. Sergide ayrıca, Ara Güler'in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler'in Aphrodisias Çığlığı adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de sergilenen eserler arasında yer alıyor. Aphrodisias Sergisi, İstanbul Bomontiada'daki Ara Güler Müzesi'nde Eylül 2019'a kadar ücretsiz gezilebilecek. 
						

						

						
						
												

							
							

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