Arapça kitap ve kültür günleri başlıyor

Bu yıl 4.’üncüsü düzenlenecek olan “Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri” 22 Şubat’ta Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitapseverlere kapılarını açıyor. Etkinlik alanı 22 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında on gün boyunca ziyarete açık olacak. 'Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler' teması ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek bu büyük buluşmada İslam dünyasından birçok üst düzey ilim adamı, akademisyen, yazar ve yayıncı yer alacak.
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