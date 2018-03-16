Artvin'in "kitap görünümlü" bir kütüphanesi oldu!

Kütüphane düşkünleri için binanın mimarisi de aslında ayrı bir önem taşır. Mimari, atmosferi değiştirir, atmosfer de içindekilerin ruh halini ve okuma ritimlerini... Artvin Çoruh Üniversitesi, tüm kitap tutkunlarının gönlünü çalacak bir projeye imza atmış görünüyor: Şekli üst üste konulmuş kitapları anımsatan bir kütüphane!



Artvin Çoruh Üniversitesi’nin 2015 yılında başladığı ve ve yaklaşık 12 milyon liraya mal olan kütüphane projesi, şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilmiş.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kütüphanede bulunan basılı yayın sayısının 37 bin 576, CD ve DVD gibi kitap dışı materyal sayısının ise 92 olduğunu belirtiyor. Ayrıca, 39 online veri tabanı aracılığı ile 53 bin 492 elektronik dergi, 4 milyon 163 bin 792 elektronik kitap, 4 milyon 151 bin 418 uluslararası tez, 100'ün üzerinde ülkeden 3 bin 597 gazete ve 3 bin 894 popüler dergi de personel ve öğrencilerin erişimine açık.

Kaynak: Hürriyet