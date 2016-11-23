Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edilmiyor

Bir süredir tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay'ın tahliyesine karar verildi. Haklarında düzenlenen ve terör örgütüne üye olmak, örgüt propogandası yapmak, halkı kışkırtmak gibi suçlamalar içeren iddianamenin kabul edilmesinin ardından, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan haklarında yeterli delil bulunmaması sebebiyle Erdoğan ve Alpay'ın tahliyelerine karar verilmişti. Ancak mahkeme Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın "terör örgütü üyeliği" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak”, “Örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası” yapmak iddiasıyla yargılanacak Alpay ile Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



Davanın duruşması 29 Aralık'ta yapılacak.









Kaynak: Cumhuriyet