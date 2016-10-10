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    10-10-2016

						
Attilâ İlhan Kadıköy'de anılacak

						

							
							

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Başta şiirleri olmak üzere edebiyatın birçok alanında verdiği eserlerle tanınan Attilâ İlhan, ölümünün 11. yılında Kadıköy Belediyesi ve Attilâ İlhan Vakfı işbirliği ile Kadıköy'de anılacak.
10 Ekim pazartesi gecesi saat 20.00'da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek geceye Metin Celâl, Haydar Ergülen ve Yakup Çelik konuşmacı olarak katılacak. Kerem Alışık, Yılmaz Gruda, Erkan Bektaş ve Levent Can'ın Atillâ İlhan'ın unutulmaz şiirlerini okuyacağı gecede Mazlum Çimen de İlhan’ın şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirecek.
 
 
Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz yıl 90. doğum gününde usta şair için Attilâ İlhan Vakfı işbirliği ile bir anma yapmıştı. “Attilâ İlhan 90 Yaşında” isimli gecede usta edebiyatçının yaşamına tanıklık eden dostlarının onu anlattığı gecede Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Uğur, Kerem Alışık ve Levent Ülgen şairin şiirlerini okumuş, Vedat Sakman ise İlhan şiirlerinden şarkılar söylemişti.

						

						

						
						
												

							
							

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Kurgu:

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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