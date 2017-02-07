30 yıl önce yayın hayatına başlayan Ayrıntı Yayınları, 1000. kitabına ulaştı! Ve bu 30 yıllık yolculuğunu kutlamak için özel olarak hazırlanan 3 kitap ile okurlarının karşısına çıkan Ayrıntı Yayınları, 999., 1000. ve 1001. kitaplarını okurlarla buluştururken "ayrıntılar önemlidir" fikrinin altını bir kez daha çiziyor.



999. Kitap: Hayalet (Seçme Yazılar) / Karl Marx



Oxford Yayınları tarafından hazırlanan ve Marx’ın bütün eserlerini, mektuplarını, notlarını tarayarak bir araya getirilmiş bir “seçme yazılar” kitabı... Bugüne kadar hazırlanan “en iyi Marx seçkisi” olarak anılıyor. Kitabın basılan ilk 999 adedi sertifikalandırılıp hologramlı etiketlerle numaralandırılmış.

1000. Kitap: Zamanın İzinde / Ercan Kesal & Enis Rıza



Son yüz yılın Türkiye'sini fotoğraflar ve yazılar eşliğinde sunan bu kitabın görsellerini Enis Rıza hazırlamış, fotoğrafların edebi metinlerini de Ercan Kesal kaleme almış. Bu kitabın da basılan ilk 1000 adedi sertifikalandırılıp hologramlı etiketlerle numaralandırılmış.

1001. Kitap: Yüzbir Gece Masalları



Herkesin haberdar olduğu Binbir Gece Masalları’nın "kız kardeşi" olarak nitelendirilen Yüzbir Gece Masalları’nın sekiz yüz yıl önceye (1234 yılına) ait bir elyazması Almanya’da bulundu. Yedi yıl önce bulunan ve yazılışı Binbir Gece Masalları’ndan da eski olan bu özgün eser, masalın ve edebiyatın tarihini değiştiriyor. Bu kitabın ise basılan ilk 1001 adedi sertifikalandırılıp hologramlı etiketlerle numaralandırılmış.

Söz konusu bu özel çalışmalar, 9 Şubat itibariyle kitapçılardaki yerini alacak...