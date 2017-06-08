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    08-06-2017

						
Bailey's Women's Prize'ın kazananı The Power oldu

						

							
							

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Edebiyat ödülleri arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan ve yalnızca kadınlara verilen Bailey's Women Prize'ın bu yılki kazananı Naomi Alderman imzalı The Power oldu. Kadınların, erkekleri tek bir dokunuşla öldürmelerine yarayan özel bir güce sahip olduğu alternatif bir gelecekte geçen roman aynı zamanda Bailey's Women Prize'ı kazanan ilk bilimkurgu romanı oldu.
 
 
 
Jüri başkanı Tessa Ross "Bu ödül harika yazını ve harika fikirleri ödüllendirmek için var ve The Power da bu güce sahip," dedi. Ross The Power'ı "cesur, açık ve iyi yazılmış," olarak tarif ediyor.
 
The Power feminist bilimkurgu olarak tanımlanıyor ve güç kavramını sorguluyor. Hikaye dört ana karakter etrafında şekilleniyor: Londralı suç baronunun kızı Roxy, gazetecilik öğrencisi Tunde, Amerika'nın güney eyaletlerinden gelen Allie ve düşük düzey bir politikacı olan Margo. Roman din, cinsiyet politikaları ve sansür gibi günümüzün önemli konularını da ele alıyor.
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

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