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    07-02-2019

						
Bakırköy’de sahaf zamanı 

						

							
							

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Bakırköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen ve bir festival havasında sürecek Bakırköy Sahaf Günleri 11-22 Şubat tarihlerinde saat 10:00 – 20:00 saatleri arasında Bakırköy Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi’nde (eski Bakırköy Spor Kulübü Binası) kitapseverleri bekliyor. Etkinlikte nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik alanı aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere de ev sahipliği yapacak.
 
 
Festivalin özel konuğu
 
Festivalin özel bir konuğu da var. Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nda kitaplarını satan ve bu ara yaşadığı sorunlar sebebiyle Çınaraltı’nda olamayan şair Hüseyin Avni Dede, festival boyunca sahaflarla beraber olacak, kitaplarını satacak ve imzalayacak. Pek çok kıymetli kitabın açık artırmaya çıkacağı, çekişmeli kitap mezatlarının tarih ve saatleri ise şöyle:
 
Mezatlar 
 
 
11 Şubat Pazartesi                  18.00-19.30
 
12 Şubat Salı                          18.00-19.30
 
13 Şubat Çarşamba                18.00-19.30
 
14 Şubat Perşembe                 18.00-19.30
 
15 Şubat Cuma                      15.30-17.00
 
16 Şubat Cumartesi                15.30-17.00
 
17 Şubat Pazar                       12.30-14.00
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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