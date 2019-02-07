Bakırköy’de sahaf zamanı

Bakırköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen ve bir festival havasında sürecek Bakırköy Sahaf Günleri 11-22 Şubat tarihlerinde saat 10:00 – 20:00 saatleri arasında Bakırköy Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksi’nde (eski Bakırköy Spor Kulübü Binası) kitapseverleri bekliyor. Etkinlikte nadir bulunan kitap, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar; Osmanlıca kitap ve mecmualar; imzalı, birinci baskı kitaplar ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik alanı aynı zamanda edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere de ev sahipliği yapacak.

Festivalin özel konuğu

Festivalin özel bir konuğu da var. Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nda kitaplarını satan ve bu ara yaşadığı sorunlar sebebiyle Çınaraltı’nda olamayan şair Hüseyin Avni Dede, festival boyunca sahaflarla beraber olacak, kitaplarını satacak ve imzalayacak. Pek çok kıymetli kitabın açık artırmaya çıkacağı, çekişmeli kitap mezatlarının tarih ve saatleri ise şöyle:

Mezatlar

11 Şubat Pazartesi 18.00-19.30

12 Şubat Salı 18.00-19.30

13 Şubat Çarşamba 18.00-19.30

14 Şubat Perşembe 18.00-19.30

15 Şubat Cuma 15.30-17.00

16 Şubat Cumartesi 15.30-17.00

17 Şubat Pazar 12.30-14.00