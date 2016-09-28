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    28-09-2016

						
Barış Bıçakçı kitapları yeni kapaklarıyla karşımızda

						

							
							

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Barış Bıçakçı kitaplarıyla adından sıkça söz ettiren ve kendi okur kitlesini oluşturmayı başarmış bir yazar. Son kitabı Seyrek Yağmur Ocak 2016'da yayımlanan yazar bugünlerde yine gündemde, ancak bu kez yeni bir kitapla değil, kitaplarının yenilenen kapaklarıyla...
 
Barış Bıçakçı'nın İletişim Yayınları'ndan çıkan sekiz kitabının kapak tasarımlarında şimdiye dek bir bütünlük gözetilmemişti. Ancak yazarın ve yayınevinin ortak kararıyla Barış Bıçakçı kitaplarının tekrar basımlarında yeni ve bütünlükçü bir tasarıma gidildi. Ressam Ali Osman Coşkun'un soyut eserleri içinden Barış Bıçakçı'nın kendi kurduğu bağlantılarla seçilen çalışmalar üzerinden yeni kapak tasarımları gerçekleştirildi. Kapak uygulamalarını Barış Bıçakçı'nın ve Ali Osman Coşkun'un istekleri doğrultusunda Deniz Karagül gerçekleştirdi.
 
Bu kapaklarda aynı zamanda nostaljik bir imge olarak kitabın adının da yer aldığı bir etiket kullanılıyor ve bu yolla "yazarın defteri" imajı yaratılıyor. Şimdilik Sinek Isırıklarının Müellifi, Herkes Herkesle Dostmuş Gibi ve Veciz Sözler kitaplarında uygulanan tasarımların devamının gelmesi biz de merakla bekliyoruz.
 
  
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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