Barış Bıçakçı senarist koltuğunda: Sen Ben Lenin

Tufan Taştan ve Barış Bıçakçı'nın beraberce yazdıkları Sen Ben Lenin filminin senaryosu tamamlandı. Ekim Devrimi'nin lideri Lenin'in Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla denize atılan bir büstünün dalgalarla Akçakoca kıyılarına vurmasıyla yaşananlarıı konu alan hikaye gerçek olaylara dayanıyor. 1991 yılında böyle bir olay meydana gelmiş ve belediye yetkilileri heykeli dikme fikriyle ortaya çıkınca konu bir hayli dikkat çekmişti. Devlet içi yazışmalar neticesinde heykelin meydana dikilmesinden vazgeçilmiş ve yaptırılacak bir müzede sergilenmesine karar verilmişti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen bu tasarı gerçekleşmedi. İşte Barış Bıçakçı ve Tuhaf Taştan imzalı hikaye buradan yola çıkıyor ve "Lenin heykeli kasabanın meydanına dikilseydi ne olurdu?" sorusuna yanıt arıyor.

Filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.