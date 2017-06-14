Barış Ödülü Margaret Atwood'un

Alman yayınevleri ve kitapçılarının çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği tarafından verilen Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Kanadalı yazar Margaret Atwood oldu. Yapılan yazılı açıklamada ödülün "siyasi duyarlılığının yanı sıra tehlikeli, henüz açığa çıkmamış gelişmeler ve akımlara ilişkin dikkati” nedeniyle Margaret Atwood'a verildiği belirtildi.

1950'den bu yana verilen ödül 25.000 Euro değerinde. Ödül daha evvel 1997 yılında Yaşar Kemal'e ve 2005 yılında da Orhan Pamuk'a verilmişti. Ödül Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında, fuarın kapanış günü olan 15 Ekim'de düzenlenecek bir törenle Margaret Atwood'a sunulacak.

Damızlık Kızın Öyküsü adlı romanının televizyona uyarlanmasıyla dikkatleri tekrar üzerine çeken Atwood 2016 yılında PEN Pinter Ödülü'ne ve bu haziran ayı başında da Uluslararası Franz Kafka Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaynak: Publishing Perspectives