Behçet Necatigil 100 yaşında!

Türk şiirinin usta kalemlerinden Behçet Necatigil, doğumunun 100. yılında İş Sanat sahnesindeki müzikli dinleti ile anılacak. Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı Şimdi Uzak Yakın… başlıklı dinletide Necatigil’in yıllar önce İstanbul ve Ankara radyolarında yayınlanan Uzak Yol Kaptanı ve Gaz ve Kediciler oyunları seslendirilecek. Oyunları Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in seslendireceği, edebiyat ile müziğin iç içe geçtiği dinletide Serdar Yalçın’ın bestelediği eserleri kemanda Seda Subaşı, klarnette Gürhan Eteke yorumlayacak.
Genel katılıma açık ve ücretsiz olan dinleti 12 Aralık Pazartesi 20:30'da İş Sanat Konser Salonu'nda.
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