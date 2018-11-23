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    23-11-2018

						
Bestekâr Zekai Dede Efendi Anması Eyüpsultan’da

						

							
							

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Eyüpsultan Araştırma Merkezi (EYSAM) Bahariye Mevlevihanesi’nde Zekai Dede Efendi'yi anma programı düzenliyor. Türk musikisinin, hatta belki de bu coğrafyanın duyup işittiği en kudretli bestekârlardan biri olan Zekai Dede Efendi Eyüpsultan'da anılacak.
 
 
Klasik Türk musikisinin büyük bestekârlarından Zekai Dede Efendi, 1825'te Eyüpsultan, Cedit Ali Paşa mahallesinde dünyaya geldi. Lalizade Seyyid Abdülbaki Efendi İbtidai Mektebi’nde ilk eğitimini alan Zekai Dede, amcası hafız İbrahim Zühdi Efendi'den Kur'an-ı Kerim ve hafızlık, babasından da hat sanatı eğitimi aldı. Hafız olduktan sonra Arapça ve mantık dersleri de alan Zekai Dede, Eyyubi Şahinbeyzade Mehmet Bey ve Hammâmizade İsmail Dede Efendi'den musiki dersleri aldı, meşke katıldı. Dedelik unvanı da verilen Zekai Dede Efendi, 1897'de vefat etti.
 
 
Program, Bahariye Mevlevihane’sinde 23 Kasım Cuma günü saat 17.30'da sergi açılışıyla başlayacak.
 
						

						

						
						
												

							
							

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