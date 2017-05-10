Bill Clinton James Patterson ile işbirliği yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Bill Clinton bu kez bir romanla karşımıza çıkıyor. Bill Clinton'ın The President Is Missing adlı bu ilk romanı için polisiye edebiyatın çok satan ismi James Patterson ile işbirliği yaptığı söyleniyor.

Bill Clinton 2001 yılında başkanlık ofisinden ayrılırken başkanlık hakkında bir kitap üzerinde çalıştığını, başkanlık ve Beyaz Saray'daki hayat hakkında yazmanın çok eğlenceli olduğunu belirtmişti. 2004 yılında My Life adlı bir anı kitabı yazan Bill Clinton'ın ikinci bir kitap haberiyle tekrar gündeme gelmesi için epey vakit geçmesi gerekti. Bu kez polisiye bir romanla karşımıza çıkan Bill Clinton bu kitap için golf partneri olan ünlü polisiye yazarı James Patterson'dan da yardım aldı.

The President is Missing'in ortak yazarı olarak karşımıza çıkan James Patterson ise bu deneyimin kendisine Oval Ofis hakkında ilk elden bilgi edinme fırsatını sağladığını belirten Patterson, "Ben bir hikaye anlatıcısıyım ve bu Bill Clinton'ın içeriden bakış açısıyla birleşince ortaya oldukça ilginç bir hikaye anlatma imkanımız oldu," dedi.

Penguin Random House tarafından basılacak olan The President is Missing 2018 yılı Haziran ayında raflarda olacak.

Kaynak: The Guardian