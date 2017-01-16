Bir Didem Madak belgeseli: Son Dizesiz Şiirler

Şair Didem Madak, bu kez bir belgeselle anılıyor... Yapımcılığını Fatih Zenginoğlu'nun, yönetmenliğini ise Hikmet Kerem Özcan'ın yaptığı belgesel Son Dizesiz Şiirler, Didem Madak'ın hayatına ve şiirine yöneliyor. Defne Yalnız, Yetkin Dikinciler, Tuncer Salman, Musa Uzunlar, Nebil Sayın, Bülent Emin Yarar, Lebip Gökhan, Levent Üzümcü, Burak Tamdoğan ve Hakan Özgömeç'in de Didem Madak şiirlerini seslendirerek katkıda bulunduğu belgesel, 30 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de İstanbul'da, Şişli Kent Kültür Merkezi'nde gala gösterimini yapacak.
Belgeselin fragmanı şuradan izlenebilir.
Didem Madak kimdir?
8 Nisan 1970'de doğan şair Didem Madak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiirleri Öküz, Ludingirra ve Sombahar dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı olan Grapon Kâğıtları İnkılap Kitabevi Şiir Ödülü’nü kazandı. Kanser nedeniyle 41 yaşında yaşamını yitiren şair Didem Madak'ın naaşı Edirnekapı'da defnedildi.
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