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    27-04-2018

						
Bizzat Rowling açıkladı: Başka Harry Potter öyküsü olmayacak

						

							
							

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Eğer bir baykuşun size Harry Potter evreninden yeni bir kitap ya da tiyatro uyarlamasıyla ilgili haberler uçurmasını bekliyorsanız, artık kabul etme zamanı geldi, Hogwarts’tan o haber hiçbir zaman gelmeyecek.

J.K. Rowling, bizi Harry Potter’ın dünyasına tekrardan taşıyacak yeni bir öykünün olmayacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Harry Potter and the Cursed Child adlı Broadway oyununun New York galasında konuşan Rowling, “bu oyunla birlikte, öyküyü ilerletmek adına anlatılması gerektiğini düşündüğüm her şeyi anlattığımızı düşünüyorum. Yedinci kitabın sonunda, en çok ilgimi çeken karakter Albus’tu ve ortaya çıkardığımız oyunla birlikte onun öyküsünün de hakkını vermiş olduk. Artık bundan sonra, işi Harry Potter’ın torunlarıyla devam ettirmek doğru bir hamle olmaz, benim de ilgimi çekmiyor ” açıklamasında bulundu.
 
 
22 Nisan Pazar gecesi New York’ta seyirci önüne çıkan Harry Potter and the Cursed Child oyunu, serinin yedinci kitabı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları’nın yaklaşık 20 yıl sonrasında geçiyor. Harry’nin oğlu Albus Severus’un Hogwarts’a gidişini, okuldaki maceralarını ve babasıyla evde yaşadığı sorunları ele alıyor. Rowling’in söylediklerine bakılırsa, Harry Potter evreninden görebileceğimiz son büyücüler de bu oyunda yer alıyor.
 
Harry Potter and the Cursed Child 22 Nisan gecesi 
New York'taki Lyric Theater'da resmî galasını yaptı. 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Bustle 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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