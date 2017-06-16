Edebiyatın sıklıkla sinema ve televizyona ilham vermesine artık alıştık. Öyle ki yeni uyarlama haberleri artık bizi şaşırtmıyor. Fakat görünen o ki bu kez tam tersi söz konusu: Black Mirror kitap oluyor!

Dünyaca ünlü yayınevi Penguin Random House, kısa sürede kült mertebesine erişen televizyon dizisi Black Mirror'ı bir kitaba dönüştüreceğini açıkladı. Her biri birbirinden bağımsız hikayeler içeren bölümlerden oluşacak kitabın editörlüğünü, dizinin de yaratıcısı olan Charlie Booker üstlenmiş.

Dizinin hayranları yeni sezonu bekleyedursun, Black Mirror kitabının ilk cildinin 2018 yılı şubat ayında yayımlanması bekleniyor. Projenin ayrıntıları henüz belirsizliğini korurken kitabın devam eden ciltlerinin de 2018 ve 2019'da çıkması planlanıyor.

Kaynak: EW