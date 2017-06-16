Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    16-06-2017

						
Black Mirror kitap oluyor!

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 3

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Edebiyatın sıklıkla sinema ve televizyona ilham vermesine artık alıştık. Öyle ki yeni uyarlama haberleri artık bizi şaşırtmıyor. Fakat görünen o ki bu kez tam tersi söz konusu: Black Mirror kitap oluyor!
 
 
 
Dünyaca ünlü yayınevi Penguin Random House, kısa sürede kült mertebesine erişen televizyon dizisi Black Mirror'ı bir kitaba dönüştüreceğini açıkladı. Her biri birbirinden bağımsız hikayeler içeren bölümlerden oluşacak kitabın editörlüğünü, dizinin de yaratıcısı olan Charlie Booker üstlenmiş.
 
Dizinin hayranları yeni sezonu bekleyedursun, Black Mirror kitabının ilk cildinin 2018 yılı şubat ayında yayımlanması bekleniyor. Projenin ayrıntıları henüz belirsizliğini korurken kitabın devam eden ciltlerinin de 2018 ve 2019'da çıkması planlanıyor.
 
 
 
Kaynak: EW
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
36. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ve teması belirlendi

						
4-12 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 36. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı Ayla Kutlu oldu. Fuar süresince Kutlu’nun yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek.
 

						
					

					

					

										

					

						
Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi David Grossman oldu

						
2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan Uluslararası Man Booker Ödülü'nün bu yılki sahibi A Horse Walks Into a Bar adlı romanıyla İsrailli yazar David Grossman oldu.Grossman, bir stand-up komedyeninin çöküntüsünü anlatan romanıy

						
					

					

					

										

					

						
Barış Ödülü Margaret Atwood'un

						
Alman yayınevleri ve kitapçılarının çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği tarafından verilen Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi Kanadalı yazar Margaret Atwood oldu. Yapılan yazılı açıklamada ödülün "siyasi duyarlılığının yanı sıra tehlikeli, henüz açığa çıkmamış gelişmeler ve akımlara ilişkin dikkati” nedeniyle Margaret Atwood'a verildiği belirtildi.
 

						
					

					

					

										

					

						
Nilüfer Belediyesi'nden Orhan Kemal Öykü Ödülü 

						
Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri tarafından, yılın yazarı etkinliklerinin 2017 yılı konuğu olan Orhan Kemal anısına bir öykü yarışması düzenleniyor. İnsana, topluma dair yeni bir bakış ve yorumla yazmaya yönelenlerin öykü çalışmalarını değerlendirmeyi amaçlayan yarışmanın jürisi Semih Gümüş başkanlığında, Behçet Çelik, Sine Ergün ve Şafak Pala'dan oluşuyor.
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Black Mirror kitap oluyor!

					

				

				
				

					
36. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ve teması belirlendi

					

				

				
				

					
Uluslararası Man Booker Ödülü'nün sahibi David Grossman oldu

					

				

								
				

					
Barış Ödülü Margaret Atwood'un

					

				

								
				

					
Nilüfer Belediyesi'nden Orhan Kemal Öykü Ödülü 

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Tevfik Uyar’la söyleşi:

 "Günümüz bilimkurgusu, bugünün teknolojilerini alıp daha da büyütmek şeklinde bir içeriğe sahip değil."

Ece KARAAĞAÇ
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Black Mirror kitap oluyor!
						
					
					
				

																

						2 - Shakespeare'den önce, Shakespeare'den sonra
						
					
					
				

																

						3 - “Okurun özgür bırakılması gereken bir oyun”
						
					
					
				

																

						4 - 36. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ve teması belirlendi
						
					
					
				

																

						5 - Mario Bellatin adlı yazardan kurtulmak…
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap