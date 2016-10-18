Bob Dylan telefonlara çıkmıyor!

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bob Dylan'a verilmesi edebiyatseverleri tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda: Kimileri Dylan'ın ozan kimliğiyle bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini düşünürken kimileri de bu kararı son derece haksız buluyor. Fakat görünen o ki Bob Dylan'ın kendisi de Nobel Edebiyat Ödülü'yle pek ilgilenmiyor! Nobel Komitesi'nin ödülüyle alakalı kendisine ulaşmaya çalıştığı Bob Dylan hiçbir şekilde aramaları yanıtlamadığı gibi ödül konusundaki sessizliğini de sürdürüyor. Komitenin daimi sekreteri Sara Danius yaptığı açıklamada bu konuya değinirken şunları söyledi: "Şu anda hiçbir şey yapmıyoruz. Kendisinin en yakın çalışma arkadaşlarını aradım ve kendilerine e-posta gönderdim. İşin aslı son derece dostane cevaplar da aldım. Şimdilik bu kadarı yeterli."

Öte yandan Dylan aynı gece Las Vegas'ta verdiği konserde ödül konusunda bir açıklama yapmadı. Dylan'ın ödül törenine katılıp katılmayacağı henüz belirsiz. Fakat Sara Danius bu konuda pek endişeli olmadığını ifade ediyor. "Ben endişeli değilim, bence gelecek. Eğer gelmek istemezse de gelmez. Her halükarda büyük bir parti olacak ve bu onur da ona ait."

Kaynak: The Guardian