British Council’dan dijital edebiyat platformu: “Keşfet”

Türkiye'den ve Birleşik Krallık'tan yazarlar arasında köprü kurmayı, her iki ülke edebiyatı arasındaki diyaloğu kolaylaştırmayı hedefleyen “Keşfet” projesi hayata geçti.



Projenin ilk ayağında Türkiye ve Birleşik Krallık’tan dört tanınmış yazar, kendi özgün sesleri ile şekillenen yeni hikayeleriyle Keşfet platformuna katkıda bulundular. Türkiye’den Yekta Kopan ve Seray Şahiner Birleşik Krallık’tan ise Sandra Alland ve Leone Ross’un bu platforma özel yazdıkları öyküleri projenin web sitesinden okumak ya da dinlemek mümkün.



British Council'ın Keşfet projesi doğrultusunda tanınmamış isimlere de seslerini duyurma imkanı sağlamak amacıyla düzenlediği "Çeşitlilik" temalı kısa öykü yarışması, Türkiye'den İTEF - İstanbul Edebiyat Festivali ve İngiltere'den Word Factory'nin ortaklığıyla gerçekleştirildi.



Birleşik Krallık’ta yapılan açık çağrıya katılan 82 öykü arasından, Word Factory’yi temsilen Paul McVeigh ve British Council Edebiyat bölümünden Jim Hinks’ten oluşan seçici kurul, Nadine Aisha Jassat’ın “Jakaranda” isimli öyküsünü birinciliğe layık gördü.







Türkiye’de yapılan açık çağrıya katılan 432 öykü arasından ise Yekta Kopan, Seray Şahiner ve ITEF’ten oluşan seçici kurul tarafından, Ayşegül Yazmacı’nın “Yasemin” isimli öyküsü birinci seçildi. Kazanan öyküler, profesyoneller tarafından seslendirilmiş “işitsel” versiyonlarıyla birlikte dijital platformdaki yerini aldı.



Ayrıntılı bilgi için: www.britishcouncil.org.tr/discover



