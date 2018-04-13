Bu haftasonu ne yapsak? // 14-15 Nisan edebiyat etkinlikleri

İzmirli edebiyat severler için hareketli geçecek dokuz günlük bir dönem başlıyor. İzmir Kitap Fuarı, 14 Nisan Cumartesi günü Kültürpark'taki klasikleşmiş fuar alanında kapılarını açıyor. Bu yıl 470 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek fuar 22 Nisan'a dek yaklaşık 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.



Ziyaret saatleri: 14-21 Nisan arası 11.00-20.00, 22 Nisan Pazar günü 11.00-19.00





CerEdebiyat söyleşilerinde Nisan ayı konuğu, Yazma Cesareti, Fildişi Kuyu: Edebiyat – Psikoloji – Kadın, Buğu gibi kitaplarıyla tanıdığımız Nihan Kaya. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan söyleşi CerEdebiyat koordinatörü Tolga Yüksel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek.



Tarih: 14 Nisan Cumartesi Saat: 14.30 Mekan: CerModern





Son kitabı Kırlangıç Çığlığı beklendiği gibi büyük ilgi gören Ahmet Ümit, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği "İnsanlığın vicdanı olarak edebiyat" başlıklı söyleşide edebiyat tutkunlarıyla bir araya geliyor.



Tarih: 14 Nisan Cumartesi Saat: 14.00 Mekan: Caddebostan Kültür Merkezi





İstanbul Film Festivali birçok önemli edebiyat uyarlamasını perdede izlemek için büyük bir şans. 17 Nisan'da sona erecek festivalde son haftasonunu iyi değerlendirmek gerek. İspanyol sinemasının önemli isimlerinden Isabel Coixet'nin yönettiği Sahaf'ı (The Bookshop) listenize ekleyebilirsiniz. Penelope Fitzgerald’ın romanından beyazperdeye uyarlanan film, toplumsal baskıya karşı tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadının öyküsünü anlatırken içimizdeki kitap sevgisini de perçinliyor.

Tarih: 15 Nisan Pazar Saat: 21.30 Mekan: Atlas sineması, Rexx sineması