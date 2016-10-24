Bu ödül henüz yazılmamış kitaplara veriliyor!

Edebiyat dünyasında son günlerde yeni bir ödül konuşuluyor: Nine Dots Ödülü. Baillie Gifford veya Man Booker'ı aşan ödül miktarıyla değil, ödülün henüz yazılmamış bir kitaba verilecek olmasıyla da kendinden söz ettiriyor.

Nine Dots Ödülü adaylarına öncelikle bir soru soruyor: "Dijital teknolojiler politikayı imkansız hale mi getiriyor?" Gerek edebiyat sahnesinde varolan, gerekse henüz bir eseri yayımlanmamış yazarlar bu soruya verecekleri cevabı ve bu cevabı nasıl kısa bir kitaba dönüştürüreceklerini anlatan 3 bin kelimelik bir cevap göndermeye davet ediliyor. Jüri kimlikleri gizlenen 12 akademisyen, gazeteci ve yazardan oluşuyor ve ödül aynı zamanda yazılacak kitabın Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmasını garantileyen bir kitap sözleşmesini ve 100 bin dolarlık para ödülünü de kapsıyor.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2017 olan ödülün kazananı ise mayıs ayında açıklanacak.

Kaynak: The Guardian











