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    30-04-2018

						
Bu yıl Nobel edebiyat ödülü verilmeyebilir!

						

							
							

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Nobel edebiyat ödülünü takdim eden İsveç Akademisi’nin uzun süredir bir cinsel taciz skandalıyla çalkalandığını daha önce duyurmuştuk. Akademi üyelerinden Katarina Frostenson ile evli olan Jean-Claude Arnault, 18 kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmış, bunun üzerine Frostenson’un Akademi’den uzaklaştırılmasını isteyen bir grup sesini yükseltmişti. Bu süreçte, Arnault’nun Nobel’i kazanan isimleri defalarca kez basına önceden sızdırdığı da ortaya çıkmıştı. 

Oylamada sonuç Frostenson’un kalması yönünde gerçekleşince Akademi üyelerinden üçü istifa etmişti. Ayrılan üç ismin (Klas Östergren, Kjell Espmark ve Peter Englund) yaptığı açıklama sonrası gözler Akademi’nin daimi sekreteri Sara Danius’a çevrilmişti. Bir hafta sonra da Danius’un istifası geldi. 27 Nisan günü, Danius'a yakınlığıyla bilinen ve Frostenson'un ihracını isteyen Sara Stridsberg de görevinden ayrıldı ve Akademi'nin daimi 18 üyesinin sayısı 10'a düştü.
 
 
 

Gelişmeler neticesinde, Nobel edebiyat ödülünün II. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa -edebi kriterler dışında bir nedenle- verilmeyebileceği konuşulmaya başlandı. Akademi’nin kalan üyelerinin bir toplantı gerçekleştirdiği ve 3 Mayıs’ta ödülün verilip verilmeyeceği konusunda kararını açıklayacağı gelen haberler arasında.

1901 yılında verilmeye başlanan ödül, daha önce yedi kez, çoğunlukla savaş döneminde, 1914, 1918, 1935, 1940, 19941, 1942, 1943 yıllarında iptal edilmişti. Altı kez de, Alfred Nobel tarafından belirlenen kriterlere uygun hiçbir aday olmadığı gerekçesiyle ödülün takdimi ertelenmişti.
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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