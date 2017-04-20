Budapeşte Büyük Ödülü Orhan Pamuk'un oldu

Bugüne dek 7 romanı Macarca'ya çevirilen Orhan Pamuk çağdaş dünya edebiyatının önde gelen yazarlarına verilen Budapeşte Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 20 yıldır bağımsız yayıncı ve editörler tarafından verilen ve Macaristan'ın uluslararası ölçekteki en büyük ve en saygın ödülü olan bu ödül daha evvel Günter Grass, Mario Vargas-Llosa ve Johathan Franzen’a verilmişti.

20 – 23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Budapeşte Kitap Fuarı’nın açılışında ödülünü alan Pamuk, konuşmasında “Türkiye ve Macaristan’ın geleceğinin Avrupa’da ve özgürlükçü değerlerde yattığına" vurgu yaptı. Pamuk, 22 Nisan Cumartesi günü ise ünlü Macar Marksist edebiyat kuramcısı Györg Lukács’ın evini ve arşivlerini ziyaret ederek, onun mirasını ve kitaplarını konu alan bir konuşma yapacak.