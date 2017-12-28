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    28-12-2017

						
Buket Aşçı hayatını kaybetti

						

							
							

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Vatan Kitap genel yayın yönetmeni, meslektaşımız Buket Aşçı'yı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buket Aşçı bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Böbrek nakli yapılan Buket Aşçı böbrek yetmezliği neticesinde hayatını kaybetti. 
 
Vatan Gazetesi yaptığı açıklamada "Vatan Kitap eki Yayın Yönetmeni Buket Aşçı, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Değerli gazeteci arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileriz. Cenaze ile ilgili detaylar ayrıca paylaşılacaktır," ifadelerine yer verdi.
 
 
 
Buket Aşçı'nın yazılarının yayımlandığı Kafa dergisi ise "Yazarımız, derginin ilk sayılarında en büyük destekçimiz, yol arkadaşımız yazar Buket Aşçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her zaman hayat dolu, heyecanlı, enerjik ve hastalığına karşı gerçek bir savaşçıydın... Seni daima öyle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun," ifadelerini kullandı.
 
Buket Aşçı'nın cenazesi yarın Levent Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Kilyos Mezarlığına defnedilecek.        
 
						

						

						
						
												

							
							

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