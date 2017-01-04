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    04-01-2017

						
Cemal Süreya Şiir Buluşması bu cumartesi Kadıköy'de

						

							
							

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Kadıköy Belediyesi bu yıl ilk kez düzenleyeceği Uluslararası Cemal Süreya Şiir Buluşması ile beş farklı ülkeden şairi bir araya getiriyor.
 
Cemal Süreya'yı, Türkiye'yi ve edebiyatımızı yabancı sanatçılara tanıtırken onların şiirlerini de Türkiyeli dinleyicilerle buluşturmayı hedefleyen etkinlik bu cumartesi saat 14:00'te Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Konuk şairlerin yanı sıra Cemal Süreya'nın da şiirlerinin seslendirileceği etkinliğe katılım herkese açık ve ücretsiz.
 
 
Ayrıntılı bilgi için: Kadıköy Belediyesi
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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