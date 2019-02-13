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    13-02-2019

						
Cemalettin Latiç'e Saygı Gecesi 

						

							
							

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Bosna’nın millî şairi ve Aliya İzzetbegoviç’in yakın arkadaşlarından Cemalettin Latiç için Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından, İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın desteğiyle bir saygı programı düzenleniyor. Yakın zamanda eserleri Türkçeye de kazandırılan şair için gerçekleştirilecek “Bosna’nın Millî Şairi Cemalettin Latiç’e Saygı Gecesi”ne kendisini yakından tanıyan şair ve yazarlar beraberinde Bosna-Hersek ve Türkiye’den seçkin misafirler katılacak. Etkinlik 23 Şubat Cumartesi saat 18.00’de Fatih Ali Amiri Efendi Kültür Merkezi’nde başlayacak; Leyla Yusiç’in, Latiç’in bestelenmiş şiirlerini seslendireceği programda fotoğraf sergisi ve belgesel gösterimi de yer alıyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
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