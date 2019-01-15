Boşnak Edebiyatı’nın en güçlü temsilcilerinden, Bosna Hersek’in milli şairi Cemalettin Latiç’in eserleri Türkçeye çevrildi. Latiç'in ilk etapta üç kitabı okurlarla buluştu. “Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü” sahibi Latiç’in ilk etapta üç kitabı okurlarla buluştu: “Çarın Gözleri”, “Gazi Hüsrev Bey” ve “Gel En Sevgili”. Türkiye’de kitaplarının yayınlanmasından dolayı yaşadığı mutluluğu ifade eden Latiç, “Kitaplarımın Türkçe olarak yayınlanmasını, sadece bir yazarın kitaplarının yayınlanması olarak görmüyorum. Bağları yaklaşık 1,5 asırdır kopuk olan iki kardeş milletin genel olarak kitleler halinde birbirleriyle yeniden tanışması, buluşması, görüşmesi olarak görmek daha doğru olur.” yorumunu yaptı. Latiç hedefinin Türkçeye belli bir seviyede hakim olduktan sonra başta Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un, zamanla da Yunus Emre’nin şiirlerini Boşnakçaya çevirmek olduğunu söyledi. Yazarın yaklaşık 20 eseri Türkçeye çevrilecek.