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    04-04-2018

						
Cemil Meriç'in Lamia'ya mektuplarına orkestra eşlik edecek

						

							
							

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"Kendimi bir mektupta seyrettim. Büyülü bir aynaydı bu. Bu aynada bütün paslarından arınmış ve tanrılaşmış bir Cemil Meriç vardı. Senin Cemil'in. Bu aynada ikimiz vardık. Eriyen, dağılan, kaynaşan ikimiz.” 1966’da, Lamia’ya gönderdiği mektuplardan birinde böyle yazıyordu Cemil Meriç. Düşünce tarihimizin en hararetli tartışmalarına konu olmuş bir isim Cemil Meriç. Yazdığı fikir yazılarının yanı sıra, bir dönem büyük aşk yaşadığı Lamia’ya gönderdiği mektupları da pek çok esere ilham verdi.

İngilizce öğretmenliğinin yanında çevirmenlik de yapan Lamia Çataloğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve Reşat Nuri Güntekin'in akrabasıydı. Cemil Meriç’le birlikte Thornton Wilder’ın Köprüden Düşenler adlı kitabını çevirmişlerdi. İkili arasındaki yazışmalarda, elli altısı Meriç'e ait olmak üzere iki yüz kırk dokuz mektup gönderilmişti.
 
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı ve kompozitör Süleyman Alnıtemiz'in imzasını taşıyan Cemil Meriç - Lamia'ya Mektuplar isimli performans ilhamını bu ikili arasındaki mektuplaşmalardan alıyor. 7 Nisan Cumartesi günü Beyoğlu Aynalı Geçit’te düzenlenecek konserde solist Zafer Erdaş ve Arş Ensemble, Jurnal'in ikinci cildinde yayımlanan mektuplara eşlik edecek. Bas Bariton, nefesli sazlar ve yaylı sazlar için hazırlanan performans yaklaşık bir saat sürecek.
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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