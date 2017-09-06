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    06-09-2017

						
CerModern'de yeni dönem başlıyor

						

							
							

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Ankaralı edebiyatseverlerin ilgiyle takip ettiği CerEdebiyat Söyleşileri, bu ay itibariyle yeniden başlıyor! İlk konuklar Pelin Buzluk ve Alper Canıgüz...
 
 
Pelin Buzluk söyleşisi 16 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek. 30 Eylül Cumartesi günü saat 14:30'da ise Alper Canıgüz okurlarıyla bir araya gelecek. Her iki söyleşinin de moderatörlüğünü CerEdebiyat programı koordinatörü Tolga Yüksel üstleniyor.
 
 
Ayizi Kadınlarıyla Sohbetler
 
CerModern bu yıl ayrıca, CerEdebiyat söyleşilerinin yanı sıra Ayizi Yayınları ortaklığı ile "Ayizi Kadınlarıyla Sohbetler" başlıklı etkinlikler de gerçekleştirecek.
 
Ayrıntılı bilgi için: CerModern
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
CerModern'de yeni dönem başlıyor

					

				

				
				

					
Çizgi roman ve sanat festivali bu yıl yine Moda'da

					

				

				
				

					
PEN'den Aslı Erdoğan için kampanya

					

				

								
				

					
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Tarkan Kaynar ile söyleşi:

"Hayvanlar her zaman ilacım olmuştur."

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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