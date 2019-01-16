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    16-01-2019

						
Cervantes’in Don Kişot’u sahnede! 

						

							
							

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu yılki teması olan “idealizm” kapsamında, belki de temaya en uygun eserlerden birini sahnelemeye hazırlanıyor. İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in 1600’lerin başında yazdığı ve yüzyıllardır güncelliğini yitirmeyen romanı “Don Quichotte”tan esinlenilerek bestelenen “Don Quichotte Operası” yoğun hazırlık sürecinin ardından 19 Ocak’ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak. Romantik dönemin önemli bestecilerinden Jules Massenet’in en son eseri olan “Don Kişot Operası”nı Recep Ayyılmaz sahneye koyarken, Zdravko Lazarov ve İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün katkılarıyla İspanya’dan davet edilen Helena Bayo Orkestra Şefliğini dönüşümlü olarak üstlenecekler. Koro Şefi ise Paolo Villa. Dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Gizem Betil’e, ışık tasarımı Yakup Çartık’a, koreografi ise Beyhan Murphy’e ait.
						

						

						
						
												

							
							

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