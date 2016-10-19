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    19-10-2016

						
Çetin Altan Kadıköy'de anılacak

						

							
							

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Usta gazeteci ve yazar Çetin Altan, ölümünün birinci yıldönümünde Kadıköy'de anılacak.
 
22 Ekim 2015'te, 88 yaşında hayatını kaybeden Çetin Altan için Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek anma Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Dostları ve okurlarının katılacağı anma, yönetmen Nebil Özgentürk ve gazeteci yazar Aydın Engin'in katılımıyla 20 Ekim Perşembe günü saat 20:00'de Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu'nda gerçekleşecek. Törende ayrıca Çetin Altan’ın hayatına dair bir belgesel gösterimi de gerçekleştirilecek.
 
 
Çetin Altan kimdir?
 
Çetin Altan (22 Haziran 1927, İstanbul - 22 Ekim 2015, İstanbul), Türk yazar, gazeteci, köşe yazarı, oyun yazarı, siyasetçi.

Türk basınında edebiyatçı köşe yazarı kuşağının son temsilcisi olan Altan, dünyanın en çok köşe yazısı yazmış yazarları arasında kabul edilir. “Enseyi karartmayın” sloganıyla tanınır. Roman, oyun, mizah yazısı, anı, fıkra, inceleme ve gezi yazısı türlerinde eserler vermiştir.

Türkiye İşçi Partisi kontenjanından XIII. dönem İstanbul milletvekili olarak 1965-1969 arasında mecliste görev yapan Altan, dokunulmazlığı kaldırılan ve sonra da iade edilen ilk milletvekili olmuştur. 1980’lere kadar solun ve sosyalizmin popüler ismi olmaya devam etmiş; daha sonra görüşleri liberal bir çizgiye kaymıştır.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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