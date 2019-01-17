Çeviri şampiyonu Küçük Prens

Antoine de Saint-Exupery’nin 1943 yılında yayımladığı ölümsüz eseri Küçük Prens, dünyanın en çok çevirisi yapılan çocuk kitabı oldu. Yayımlandığı günden bu yana 200 milyon satışa ulaşan kitap Türkiye’de de farklı pek çok yayınevi tarafından yayımlanıyor. Listenin ikinci sırasında Pinokyo, üçüncü sırasında ise Alice Harikalar Diyarı’nda yer alıyor.