Çizgi roman ve sanat festivali bu yıl yine Moda'da

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan İstanbul Comics&Art Festival 8-9-10 Eylül tarihlerinde, St. Joseph Derneği Sosyal Tesisleri'nde... Karikatür, çizgi roman, animasyon, illüstrasyon, graffiti ve alternatif performans sanatları bir araya geliyor...
Çizgi roman takipçilerinin yakından takip ettiği yayıncılar ve çizgi roman dükkanlarının yanı sıra koleksiyonerlerin seçkileri de festival kapsamında görülebilecek. Festival ayrıca çizgi roman, kağıttan heykel yapımı, 3D baskı ve çizgi dünyasına ilişkin birçok başka konuda doğrudan profesyonellerden bilgi alma imkanı da sağlıyor. Atölye çalışmalarının yanı sıra, yerli ve yabancı animasyon film gösterimleri ve konserler de yer alıyor.
Ayrıntılı bilgi için: icaf.com.tr
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