Usta çizgi romancı Galip Tekin hayatını kaybetti. Çizgi roman meraklılarının Tuhaf Öyküler serisinden hatırlayacağı Galip Tekin'in ölümünü Otisabi karakterinin yaratıcısı karikatürist Yılmaz Aslantürk ve karikatürist Selçuk Erdem resmi Twitter hesapları üzerinden duyurdular.
Yılmaz Aslantürk "Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin'i kaybettik. Çok üzgünüm," derken Selçuk Erdem "Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik," açıklamasında bulundu. Penguen dergisi çizerlerinden Serkan Altuniğne ise "Mizah dergisi dünyasının şu kötü günlerinde bir de üstüne bugün Galip abiyi kaybettik," dedi.
Kariyerine Oğuz Aral yönetimindeki popüler mizah dergisi Gırgır'da başlayan Galip Tekin bilimkurguya olan ilgisiyle de biliniyordu.
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