Çizgi romancı Galip Tekin hayatını kaybetti

Kaleme aldığı romanlarla genç okurlar arasında geniş bir popülariteye sahip olan John Green yeni bir romanla dönüyor. Okurların Aynı Yıldızın Altında, İlk Aşk ve Kağıttan Kentler gibi romanlarıyla hatırlayacağı Green yeni romanının adının Turtles All the Way Down olduğunu ve romanın 10 Ekim tarihinde raflarda olacağını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.