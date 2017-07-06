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    06-07-2017

						
Çizgi romancı Galip Tekin hayatını kaybetti

						

							
							

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Usta çizgi romancı Galip Tekin hayatını kaybetti. Çizgi roman meraklılarının Tuhaf Öyküler serisinden hatırlayacağı Galip Tekin'in ölümünü Otisabi karakterinin yaratıcısı karikatürist Yılmaz Aslantürk ve karikatürist Selçuk Erdem resmi Twitter hesapları üzerinden duyurdular.
 
 
Yılmaz Aslantürk "Türk çizgi roman tarihinin ustalarından Galip Tekin'i kaybettik. Çok üzgünüm," derken Selçuk Erdem "Çok çok üzgünüm, ustalarımızdan Galip Tekin'i kaybettik," açıklamasında bulundu. Penguen dergisi çizerlerinden Serkan Altuniğne ise "Mizah dergisi dünyasının şu kötü günlerinde bir de üstüne bugün Galip abiyi kaybettik," dedi.
 
Kariyerine Oğuz Aral yönetimindeki popüler mizah dergisi Gırgır'da başlayan Galip Tekin bilimkurguya olan ilgisiyle de biliniyordu.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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