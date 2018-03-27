Çocuk kitaplarının nabzı Bologna’da tutuluyor

İtalya’nın Bologna kentinde 1963’ten bu yana düzenlenen ve bu alandaki en köklü etkinlik olan Bologna Çocuk Kitapları Fuarı 26 Mart’ta başladı.

55. kez gerçekleşen fuar başta yayıncılar, yazarlar, çevirmenler ve illüstratörler olmak üzere sektörden profesyonelleri bir araya getiriyor ve çocuk kitaplarının geleceği üzerine konuşmak için alan açıyor. Fuar aynı zamanda, çocukların dünyanın dört bir yanından en sevdikleri yazarlarla tanışmaları için de bulunmaz bir fırsat.



29 Mart’a kadar sürecek fuarda yer alan etkinlikler web sitesinden ve twitter'da #BCBF18 etiketiyle takip edilebilir.