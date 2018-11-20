Çocuk ve Genç Kalemler İstanbul’u Anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuk ve genç yazarlara yönelik hikâye ve şiir yarışması düzenleniyor. Bu sene 6’ncısı düzenlenen Çocuk Yazarlar Hikâye Yarışması’na 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri katılabilecek. 3’üncü Genç Yazarlar Hikâye ve Şiir Yarışması ise 9, 10, 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Yarışmanın bu seneki teması “Ben İstanbul Olsaydım” olarak belirlendi. Çocuk ve genç kalemler kendilerini İstanbul’un yerinde hayal ederek şiir ve hikâyelerini kaleme alacak.

İstanbul genelindeki bütün resmî ve özel okulların katılabileceği yarışmaya başvurular 29 Kasım’da başlayacak ve 8 Şubat 2019’da sona erecek. Öğrenciler başvurularını okul müdürlükleri üzerinden yapacak. Yarışmanın ödül töreni 2019 Nisan ayında gerçekleştirilecek. Ödül alan eserler kitaplaştırılacak. Dereceye giren öğrencilere uzman eğitimciler tarafından Yazarlık Atölyesi’nde çeşitli eğitimler verilecek.