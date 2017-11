Costa Ödülleri kısa listesi açıklandı

Britanya'nın en prestijli kitap ödüllerinden biri olan Costa Ödülleri'nin 2017 yılı kısa listesi açıklandı. Birçok farklı kategoride verilen ödüller arasında İlk Roman ve Roman kategorilerinde açıklanan kısa listeler ise şöyle:

İlk Roman





The Clocks in This House All Tell Different Times - Xan Brooks

Montpelier Paradee - Karl Geary

Eleanor Oliphant is Completely Fine - Gail Honeyman





The Haunting of Henry Twist - Rebecca F. John

Roman:

Reservoir 13 - Jon McGregor

Under a Pole Star - Stef Penney

Home Fire - Kamila Shamsie

Tin Man - Sarah Winman

İlk Roman Ödülü jürisi Sandeep Mahal, Sophie Raworth ve Simon Savidge'den, Roman Ödülü jürisi ise Lucy Atkins, Freya North ve Wayne Winstone'dan oluşuyor. Costa Ödülleri kazananları her yıl Ocak ayında düzenlenen bir törenle ilan ediliyor.