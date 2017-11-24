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    24-11-2017

						
Costa Ödülleri kısa listesi açıklandı

						

							
							

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Britanya'nın en prestijli kitap ödüllerinden biri olan Costa Ödülleri'nin 2017 yılı kısa listesi açıklandı. Birçok farklı kategoride verilen ödüller arasında İlk Roman ve Roman kategorilerinde açıklanan kısa listeler ise şöyle:
 
İlk Roman

The Clocks in This House All Tell Different Times -  Xan Brooks
 
Montpelier Paradee - Karl Geary
 
Eleanor Oliphant is Completely Fine - Gail Honeyman

The Haunting of Henry Twist - Rebecca F. John
 
 
Roman:
 
Reservoir 13 - Jon McGregor
 
Under a Pole Star - Stef Penney
 
Home Fire - Kamila Shamsie
 
Tin Man - Sarah Winman
 
İlk Roman Ödülü jürisi Sandeep Mahal, Sophie Raworth ve Simon Savidge'den, Roman Ödülü jürisi ise Lucy Atkins, Freya North ve Wayne Winstone'dan oluşuyor. Costa Ödülleri kazananları her yıl Ocak ayında düzenlenen bir törenle ilan ediliyor.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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