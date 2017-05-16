Damızlık Kızın Öyküsü sanat projesine dönüştü

Margaret Atwood'un, şimdilerde daha çok televizyon uyarlaması ile gündemde olan Damızlık Kızın Öyküsü bu kez bir sanat projesine konu oldu.

Paula Scher ve Abbott Miller tarafından tasarlanan eser New York'ta bulunuyor ve içerisinde Damızlık Kızın Öyküsü'nün tam 4.000 kopyası bulunuyor! Üstelik duvarların içine yerleştirilmiş bu kitapları herhangi bir izne gerek duymadan almak mümkün!

"Damızlık Kızın Öyküsü, en karanlık baskıcı eğilimlerin nasıl kolaylıkla gün yüzüne çıkabileceğini gösteriyor," diyor sanatçılar. "Enstelasyonumuz bu karanlık mesaja nasıl sıklıkla tumturaklı bir dil ve imgelemin eşlik ettiğini ortaya koyuyor. Görüntü iknanın bir formu haline geliyor. "

Kaynak: Huffington Post