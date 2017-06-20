Dan Brown’ın yeni kitabı için çalışmalar başladı

Dan Brown’ın romanları kadar kitaplarının yayıma hazırlanma süreci de merak uyandırıyor. 3 Ekim’de Origin adıyla okurla buluşacak yeni romanın yayıma hazırlık süreci başladı.

Bir önceki romanı Cehennem’de olduğu gibi yeni kitabın hazırlık sürecinde de çevirmen ve editörler tek bir merkeze toplanıyor. Güvenlik önlemlerinin oldukça yüksek tutulduğu bu süreçte, çevirmenler internetin olmadığı bir odada yanlarına özel eşyalarını bile almadan çalışıyorlar. Merkezin neresi olduğu ise şimdilik sır gibi saklanıyor. Aynı anda 13 ülkede yayımlanacak olan romanı ilk okuyan ülke ise saat farkı ile Türkiye olacak!

Origin romanında Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon bir kez daha karşımıza çıkıyor. Langdon, insanlığın bugüne kadar yanıt veremediği iki sorunun kesiştiği tehlikeli bir kavşakta dünyayı yerinden oynatacak bir buluşla insanlığa yanıt verecekmiş.

Origin romanının özel baskısı için bir kapak tasarımı yarışmasının düzenlendiği haberini de vermiştik önceki aylarda. Bu yarışmanın finalistleri de yavaş yavaş belirlenmeye başladı, hatta yazarın internet sitesinden oylamaya sunulmuş durumdalar.

(Ayrıntılı bilgi için: danbrown.com)



