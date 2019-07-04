Geçtiğimiz aylarda Türk edebiyatının en önemli kaynaklarından birisi olarak kabul edilen Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeni bir nüshası bulunmuştu. Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu’nda haberi verilen kayıp destan Salur Kazan’ın Ejderhayı Öldürmesi, Prof. Dr. Metin Ekici tarafından paylaşılmıştı. Vatikan ve Almanya’da bulunan nüshalardan daha eski olduğu tahmin edilen kayıp nüsha UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne de girmişti. Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi başlıklı 13. Dede Korkut hikâyesinin ilk bilimsel neşri Prof. Dr. Metin Ekici tarafından hazırlanarak Ötüken Neşriyat’tan yayınlandı.