Doğumunun 100’üncü Yılında İlhan Berk Sempozyumu

İlhan Berk, 100’üncü doğum gününde Arel Üniversitesi’nde anılacak. Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından hazırlanan etkinlik İstanbul Arel Üniversitesi’nin Kemal Gözükara yerleşkesinde 20 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Saat 10.30 ‘da başlaması planlanan etkinlik dört oturum şeklinde planlandı. Etkinliğin açılış konuşmalarını Prof. Dr. Muhammet Yelten, Doğan Hızlan ve Ahmet Berk yapacak. İlk oturumu Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, ikinci oturumu Prof. Dr. Yakup Çelik, üçüncü oturumu Prof. Dr. Handan İnci, dördüncü oturumu Prof. Dr. Abdullah Uçman yönetecek.
17.45’te sone erecek etkinlikte konuşmacılar İlhan Berk’in şiirlerine, poetik tutumu ve iç dünyası açısından değinirken çevirileri, denemeleri, makaleleri, anları ve mektupları hakkındaki görüşlerini de izleyicilerle paylaşacaklar. Sempozyumu izlemek isteyenler için Arel Üniversitesi'ne araçlar Beşiktaş'tan saat 09.00 ve 13.00 saatlerinde hareket edecek.
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