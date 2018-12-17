Dostoyevski’nin “Timsah”ı Sahnede

Televizyon, sinema ve tiyatro sahnesinin başarılı isimleri Erkan Avcı, Ferit Aktuğ, Hazal Türesan ve Özgün Aydın; DasDas'ın yeni oyunu “Timsah” için bir araya geldi. İlk kez 22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyirci karşısına çıkan ekip, büyük beğeni alan oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Tom Basden'ın, Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinle yazdığı oyun, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle, bir timsahın karnından “hesaplaşıyor.” En az hayatta şahit olduklarımız kadar “tuhaf ama gerçek” bir tona sahip olan oyun; 23.12.2018 Pazar 17.00’da, 28.12.2018 Cuma 20.30’da, 07.01.2019 Pazartesi 20.30’da DasDas Sahne’de.