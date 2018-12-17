Dostoyevski’nin “Timsah”ı Sahnede

Televizyon, sinema ve tiyatro sahnesinin başarılı isimleri Erkan Avcı, Ferit Aktuğ, Hazal Türesan ve Özgün Aydın; DasDas'ın yeni oyunu “Timsah” için bir araya geldi. İlk kez 22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyirci karşısına çıkan ekip, büyük beğeni alan oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Tom Basden'ın, Dostoyevski’nin aynı adlı öyküsünden esinle yazdığı oyun, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle, bir timsahın karnından “hesaplaşıyor.” En az hayatta şahit olduklarımız kadar “tuhaf ama gerçek” bir tona sahip olan oyun; 23.12.2018 Pazar 17.00’da, 28.12.2018 Cuma 20.30’da, 07.01.2019 Pazartesi 20.30’da DasDas Sahne’de.
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Cumhuriyet döneminin mistik şairi Asef Halet Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yazarlar Birliği’nin düzenlediği etkinlikte anılıyor. 14.30’da başlayacak program iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda Prof Dr. Fatih Andı başkanlığında Prof Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Prof. Dr. Özlem Fedai, Dr. Ahmet Demirhan, Dr.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yayın yapan Şehir Dergisi, Aralık sayısında Osmanlı devlet adamı, hattat ve yazar Ahmet Nazif Efendi’nin bugüne dek bilinmeyen bir eserini yayınladı. Ahmet Nazif Efendi’nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı “Sis Seyahatnamesi”nde 1908 yılında Kayseri’den Adana’ya yapılan bir yolculuk anlatılıyor.
Düşünce ve kuram dergisi Notlar'ın 10’uncu sayısı çıktı. Dergi böylelikle üçüncü yılını da tamamlamış oldu. Murat Erol'un genel yayın yönetmenliğini yaptığı dergide, gençler ve tecrübeli isimler düşüncenin imkânlarını zorlamaya devam ediyor.
Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera; “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği”, “Gülünesi Aşklar”, “Gülüşün ve Unutuşun Kitabı”, “Ayrılık Valsi” başta olmak üzere pek çok romana imza attı.
Yeni yorum gönder