Dostoyevski’nin Yarım Kalan Eseri “Netoçka Nezvanova” Tiyatroda

Dostoyevski’nin yarım kalan ilk ve tek romanından, Yabancı Sahne tarafından sahneye uyarlanan “Netoçka Nezvanova” bir kez daha Sahne Çolpan İlhan’a geliyor. Edebiyat tarihi açısından önemli ancak yazarın diğer eserlerinin gölgesinde kalmış olan bu eser, küçük bir kız çocuğunun, çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde hayatı ve kendisini tanıma macerasını, yaşadığı büyük trajedilerden, sevgi ve dostluğa tutunarak sıyrılma çabasını, Dostoyevski’nin emsalsiz ifade gücüyle anlatıyor…

Geçtiğimiz sezon Yabancı Sahne’nin kurucularından Gülay Say’a Ekin Yazın Dostları tarafından Yılın En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran “Netoçka Nezvanova” 22 Aralık’ta tekrar oynanıyor. Deniz Hamzaoğlu yönetmenliğindeki oyunda Gülay Say ve Zafer Altun rol alıyor. Etkinlik 22 Aralık 2018 Cumartesi saat 20.30’da Sahne Çolpan İlhan’da.