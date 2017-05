Game of Thrones sadece kurgusal bir evrende geçmekle kalmıyor, dizinin evreninde birçok kurgusal dil de konuşuluyor. Dothraki dili ve Yüksek Valyrian dili bunların en popülerleri. Bu dilleri öğrenmeyi arzulayan okurlar ve izleyiciler içinse iyi bir haber var: Game of Thrones'un kurgu dillerinden olan Dothraki dilini öğrenmek artık mümkün!

California Üniversitesi Game of Thrones'un kurgu dillerinden Dothraki dilini öğrenmek isteyenler için yaz kursları başlatıyor. “The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention,” başlığını taşıyan kurs HBO için her iki dili de tasarlayan dilbilimci David J. Peterson tarafından verilecek.