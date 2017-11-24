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    24-11-2017

						
Dünyaca ünlü sanatçıların çizimleri açık artırmada

						

							
							

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Dünyaca ünlü sanatçıların ellerinden çıkan ve dünya edebiyatının klasikleşen eserleri için tasarlanan el yapımı çizimler House of Illustration yararına satışa çıkıyor.
 
Farklı disiplinlerden otuzdan fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmada hayli ünlü ve önemli isimler de yer alıyor. Her sanatçıdan bir kitap seçmesi istenen proje kapsamında ünlü çizer Quentin Blake Victor Hugo imzalı Notre Dame'ın Kamburu'nu seçerken Peter Blake karşımıza Lewis Carroll'ın ünlü karakteri Alice'in bir portresiyle çıkıyor. İskoç aktör ve yönetmen Peter Capaldi ise Franz Kafka'nın Dönüşüm romanının ana karakteri Gregor Samsa'dan ilham alan bir eser koyuyor ortaya.
 
 
 
(Peter Blake'in Alice Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden için yaptığı çizim)
 
Katılımcılar arasında dikkat çeken bir diğer isimse Neil Gaiman. Gaiman proje kapsamında Ray Bradbury'nin ünlü romanı Fahrenheit 451'i ele alacak. Esasen ilk tercihinin George Orwell imzalı Hayvan Çiftliği olduğunu, ancak Hayvan Çiftliği'nin ünlü illüstratör Shaun Tan tarafından alınması üzerine Fahrenheit 451'de karar kıldığını söyleyen yazar Hayvan Çiftliği'ne dair bir çocukluk anısını ise şöyle aktarıyor:
 
"Hayvan Çiftliği ile tanışmam kazara oldu. Annemiz bu kitabı sekiz yaşındaki bana ve yedi yaşındaki erkek kardeşime bunun herhangi bir çocuk kitabı olduğunu düşünerek okurdu. Daha sonra okumayı bırakmak istedi ama biz ona hikayenin kasvetli ve tuhaf sonuna dek devam etmesi için yalvardık. Hayvan Çiftliği bir hikaye anlatıcısı olarak benim eserlerimdeki en derin bilinçaltı etkiye sahip kitap olmayı sürdürüyor; bu absürt fantazya bize insan doğası, zamanın kayıtsızlığı, mekan ve politik renkler hakkındaki temel gerçekleri anlatıyor."
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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