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    12-12-2018

						
Dünyaca Ünlü Tarihçi Türkiye'ye Geliyor

						

							
							

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Tarih alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam, bir konferans için Türkiye'ye geliyor.
 
 
Özyeğin Üniversitesi, kuruluşunun 10'uncu yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği etkinliklere, tarih alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan tarihçi Prof. Dr. Sanjay Subrahmanyam'ın konuk olacağı konferans ile devam edecek. Yapılan bilgilendirmede; Subrahmanyam, 12 Aralık Çarşamba günü Özyeğin Üniversitesi'nin Çekmeköy Kampüsü'nde düzenlenecek olan “1680'lerde İmparatorluklar ve Bağlantılı Tarihler” başlıklı konferansa katılacak.
 
 
Araştırma ve çalışmalarını dünya tarihinin Ortaçağ ve erken modern dönemlerine dair konularda sürdüren ve pek çok uluslararası ödüle sahip Prof. Dr. Subrahmanyam, 2012 yılında “İnsani Bilimler” alanına katkılarıyla Infosys Ödülü'nü almıştı. “L'inde sous les yeux de l'Europe: Mots, Peuples, Empires” adlı kitabı, Musée du Quai Branly tarafından Martine Aublet Ödülü'ne layık görülen Prof. Subrahmanyam, 2004 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki University of California'da (UCLA) sosyal bilimler alanında Irving ve Jean Stone Kürsüsü başkanlığını yürütüyor.
						

						

						
						
												

							
							

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Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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