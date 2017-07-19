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    19-07-2017

						
Dünyadaki ilk Jane Austen heykeli

						

							
							

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Jane Austen, ölümünün 200. yılında çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Özellikle İngiltere merkezli bu etkinliklerin en sonuncusu, dünyadaki ilk Jane Austen heykelinin, yazarın doğum yeri olan Basingstoke, Steventon'da yükselmesi oldu. Heykelin açılışı dün, yazarın ölüm yıldönümü olan 18 Temmuz'da gerçekleştirilen bir törenle açıldı.
 
1775 yılında İngiltere'nin güneyindeki Basingstoke, Steventon'da dünyaya gelen Austen'ın bronz heykeli, gerçek boyutlarda yapılmış. Heykeltıraş Adam Roud'un beş aylık bir çalışması sonucu ortaya çıkan heykel, Jane Austen'ın onaylanmış tek portresine, yani kardeşi Cassandra tarafından çizilmiş portresine dayanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: CNN
 
 
 
 
 
 
SabitFikir'in Temmuz sayısı çıktı: Ölümünün 200. yılında Jane Austen
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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