Duygu Asena Roman Ödülü Şebnem İşigüzel'in

Doğan Kitap tarafından düzenlenen Duygu Asena Roman Ödülü'nün bu yılki sahibi Gözyaşı Konağı - Ada 1876 romanıyla Şebnem İşigüzel oldu.
Jüri, Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak amacıyla düzenlenen ödülün Gözyaşı Konağı - Ada 1876 romanıyla Şebnem İşigüzel'e verilmesini oybirliği ile kabul etti.
Yazarlık kariyeri boyunca kadın meselesine yönelik duruşu ve özgürlükçü tavrıyla dikkat çeken Şebnem İşigüzel, bu romanında da erkeklerin gölgesine direnen bir kadının özgürleşme ve hayatını yeniden inşa etme çabasını anlatıyor. Roman, İşigüzel’in zengin dili ve güçlü anlatımıyla dikkat çekiyor.
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