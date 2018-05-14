Edebiyat Konuşmaları: Edip Cansever 90 yaşında

Yapı Kredi Kültür Sanat ile Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Edebiyat Konuşmaları” sürüyor.
Bu akşam (14 Mayıs) 18.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Loca bölümünde düzenlenecek söyleşide, İkinci Yeni’nin unutulmaz şairlerinden Edip Cansever'in poetikası konuşulacak.
Baki Asiltürk, Bedirhan Toprak, Devrim Dirlikyapan ve Oğuz Demiralp’ın katılacağı söyleşide, 8 Ağustos’ta doğumunun 90. yılını kutlayacağımız bu büyük şair anılacak.
Gösterimler ücretsiz ve herkese açık.
Bilgi için: sanat.ykykultur.com.tr
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